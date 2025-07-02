Soirée découverte au Domaine Amblard

142 Impasse Chez Amblard Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Visite des chais et dégustation des vins.

Tous les lundi à 15h30 et 17h en juillet et en août, Guy vous emporte dans son histoire, son travail, sa famille, sa passion, son vin pour une visite des vignes, des chais, de l’embouteillage. Une présentation et dégustation des vins à 17h et 18h30 sera offerte. .

142 Impasse Chez Amblard Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 77 92 domaine.amblard@wanadoo.fr

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L’événement Soirée découverte au Domaine Amblard Saint-Sernin a été mis à jour le 2025-10-30 par OT du Pays de Duras CDT47