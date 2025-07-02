Randonnée nocturne à Lubersac Saint-Sernin
Randonnée nocturne à Lubersac Saint-Sernin mercredi 19 août 2026.
Saint-Sernin
Randonnée nocturne à Lubersac
Saint-Sernin Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Randonnée nocturne Lubersac départ devant l’église. Randos + concours de la meilleure tarte.
Boissons fournies .
Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 42 86 agneslaveau@sfr.fr
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English : Randonnée nocturne à Lubersac
L’événement Randonnée nocturne à Lubersac Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays de Duras CDT47
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