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Randonnée nocturne à Lubersac Saint-Sernin

Randonnée nocturne à Lubersac Saint-Sernin

Randonnée nocturne à Lubersac Saint-Sernin mercredi 19 août 2026.

Ville : 47120 Saint-Sernin

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Saint-Sernin

Randonnée nocturne à Lubersac

Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Randonnée nocturne Lubersac départ devant l’église. Randos + concours de la meilleure tarte.
Boissons fournies   .

Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 42 86  agneslaveau@sfr.fr

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English : Randonnée nocturne à Lubersac

L’événement Randonnée nocturne à Lubersac Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays de Duras CDT47

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