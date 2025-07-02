Saint-Sernin

Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs

69 au Bourg Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Repas rougail saucisses à la Clé des Champs .

69 au Bourg Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 57 65 50

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English : Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs

L’événement Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Duras CDT47