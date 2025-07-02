Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs Saint-Sernin
Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs Saint-Sernin vendredi 1 mai 2026.
Saint-Sernin
Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs
69 au Bourg Saint-Sernin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Repas rougail saucisses à la Clé des Champs .
69 au Bourg Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 57 65 50
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English : Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs
L’événement Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Duras CDT47
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