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Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs Saint-Sernin

Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs Saint-Sernin

Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs Saint-Sernin vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 69 au Bourg

Ville : 47120 Saint-Sernin

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif :

Saint-Sernin

Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs

69 au Bourg Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Repas rougail saucisses à la Clé des Champs   .

69 au Bourg Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 57 65 50 

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English : Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs

L’événement Soirée rougail saucisses à la Clé des Champs Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Duras CDT47

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