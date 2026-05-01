Saint-Sernin

Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs

69 au Bourg Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Samedi 5 septembre Plancha Soirée DJ 80’s

Samedi 5 septembre Plancha Soirée DJ 80’s .

69 au Bourg Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 57 65 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs

Saturday, September 5: Plancha 80’s DJ evening

L’événement Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays de Duras CDT47