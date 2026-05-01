Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs Saint-Sernin
Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs Saint-Sernin samedi 5 septembre 2026.
Saint-Sernin
Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs
69 au Bourg Saint-Sernin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Samedi 5 septembre Plancha Soirée DJ 80’s
Samedi 5 septembre Plancha Soirée DJ 80’s .
69 au Bourg Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 57 65 50
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English : Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs
Saturday, September 5: Plancha 80’s DJ evening
L’événement Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays de Duras CDT47
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