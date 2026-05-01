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Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs Saint-Sernin

Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs Saint-Sernin

Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs Saint-Sernin samedi 5 septembre 2026.

Adresse : 69 au Bourg

Ville : 47120 Saint-Sernin

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif :

Saint-Sernin

Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs

69 au Bourg Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Samedi 5 septembre Plancha Soirée DJ 80’s
Samedi 5 septembre Plancha Soirée DJ 80’s   .

69 au Bourg Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 57 65 50 

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English : Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs

Saturday, September 5: Plancha 80’s DJ evening

L’événement Plancha Soirée DJ années 80’s à la Clé des Champs Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays de Duras CDT47

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