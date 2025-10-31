Pique-nique chez le vigneron au Domaine Amblard Saint-Sernin

Pique-nique chez le vigneron au Domaine Amblard

Domaine Amblard Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-24

Apportez votre pique-nique, le vin vous sera offert par le Domaine Amblard. Animation sur place musique, chant, danse, exposition de peintures, de bijoux et de poteries. Installation des tables et des chaises à l’intérieur. Réservation conseillée. .

Domaine Amblard Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 77 92 domaine.amblard@wanadoo.fr

