Pique-nique chez le vigneron au Domaine Amblard Saint-Sernin
Pique-nique chez le vigneron au Domaine Amblard Saint-Sernin dimanche 24 mai 2026.
Pique-nique chez le vigneron au Domaine Amblard
Domaine Amblard Saint-Sernin Lot-et-Garonne
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-25
2026-05-24
Apportez votre pique-nique, le vin vous sera offert par le Domaine Amblard. Animation sur place musique, chant, danse, exposition de peintures, de bijoux et de poteries. Installation des tables et des chaises à l’intérieur. Réservation conseillée. .
Domaine Amblard Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 77 92 domaine.amblard@wanadoo.fr
