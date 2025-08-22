Saint-Sernin-de-Duras, la balade de Castelgaillard Saint-Sernin Lot-et-Garonne
Saint-Sernin-de-Duras, la balade de Castelgaillard vendredi 1 mai 2026.
A pieds Très facile
47120 Saint-Sernin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 4500.0 Tarif :
Cette petite balade s’échappe à peine du village. Elle domine le lac de Castelgaillard et traverse les traditionnels vergers de pruniers d’Ente et les vignobles des côtes de Duras.
Très facile
+33 5 53 66 14 14
English : Saint-Sernin-de-Duras, la balade de Castelgaillard
This little stroll barely escapes the village. It overlooks the lake of Castelgaillard and crosses the traditional plum orchards of Ente and the vineyards of the Côtes de Duras.
Deutsch : Saint-Sernin-de-Duras, la balade de Castelgaillard
Diese kleine Wanderung führt kaum aus dem Dorf heraus. Sie überblickt den See von Castelgaillard und führt durch die traditionellen Pflaumenplantagen von Ente und die Weinberge der Côtes de Duras.
Italiano :
Questa breve passeggiata si allontana appena dal villaggio. Si affaccia sul lago di Castelgaillard e attraversa i tradizionali frutteti di prugne di Ente e i vigneti della Côtes de Duras.
Español : Saint-Sernin-de-Duras, la balade de Castelgaillard
Este corto paseo apenas se aleja del pueblo. Tiene vistas al lago de Castelgaillard y atraviesa los tradicionales huertos de ciruelas de Ente y los viñedos de las Côtes de Duras.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine