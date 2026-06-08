Théâtre La guerre n’a pas un visage de femme Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Théâtre La guerre n’a pas un visage de femme

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-12-08 20:00:00

fin : 2026-12-08 22:30:00

Date(s) :

2026-12-08

Julie Deliquet, nouvelle directrice de La Colline théâtre national, s’empare de l’œuvre bouleversante de l’autrice et journaliste Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015. Au printemps 1975, la jeune reporter biélorusse s’invite dans l’intimité d’un appartement communautaire afin de recueillir les témoignages d’anciennes combattantes soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Celles qui furent brancardière, adjudant-chef ou bien tireuse d’élite, se racontent à la journaliste venue récolter leurs paroles inédites et puissantes sous la forme d’une enquête. Ce précieux récit apporte un éclairage nouveau sur l’engagement de ces femmes invisibilisées et réhabilite leur engagement décisif pendant les conflits armés. Au cœur d’un décor ultra réaliste et fidèle à son théâtre de troupe, la metteuse en scène réunit dix comédiennes de 30 à 70 ans, offrant ainsi à ces anciennes guerrières une justesse et une densité bouleversantes. En se racontant, elles renaissent, revivent les récits les plus cocasses et brûlent soudain d’une vitalité exaltée, portée par les rires et les chansons. Spectacle coup de poing qui rencontre le succès sur toutes les scènes de France depuis sa création, il fera à coup sûr l’événement au Carreau.

A partir de 15 ans.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

Julie Deliquet, the new artistic director of La Colline—the National Theater—takes on the deeply moving work of author and journalist Svetlana Alexievich, winner of the 2015 Nobel Prize in Literature. In the spring of 1975, the young Belarusian reporter made her way into the private space of a communal apartment to gather testimonies from former Soviet female combatants of World War II. Those who served as stretcher-bearers, chief warrant officers, or elite markswomen share their stories with the journalist, who came to record their previously untold and powerful words in the form of an investigative report. This valuable account sheds new light on the dedication of these often-overlooked women and restores the significance of their decisive contributions during armed conflicts. Set against an ultra-realistic backdrop faithful to her repertory theater style, the director brings together ten actresses aged 30 to 70, thereby lending these former female warriors a poignancy and depth that are deeply moving. As they tell their stories, they are reborn, reliving their most amusing anecdotes and suddenly bursting with exuberant vitality, carried along by laughter and song. A powerful show that has been a hit on stages across France since its premiere, it is sure to be a sensation at Le Carreau.

For ages 15 and up.

L’événement Théâtre La guerre n’a pas un visage de femme Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH