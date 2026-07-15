Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre La Loi du Marché

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13

fin : 2027-01-13

Date(s) :

2027-01-13

Ouvrière licenciée suite à un plan social, Carine se retrouve sans emploi. Elle navigue d’entretiens infructueux en formations inutiles et redoute de plus en plus de sombrer dans la pauvreté. Lorsqu’elle décroche enfin un poste de vigile dans un supermarché, c’est un immense soulagement. Mais très vite, une autre réalité apparaît pour garder cet emploi, elle doit lutter contre plus pauvre qu’elle.Après Ressources Humaines, accueilli au TCM, Élise Noiraud s’attaque à la question de la précarité en croisant parcours individuel et enjeux collectifs. Portée par huit comédiens, cette création mêle force et engagement.1h25 + 10 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

After being laid off as part of a workforce reduction plan, Carine finds herself unemployed. She goes from one unsuccessful job interview to another and attends useless training courses, growing increasingly afraid of falling into poverty. When she finally lands a job as a security guard at a supermarket, it’s a huge relief. But very quickly, another reality sets in: to keep this job, she must compete against people even poorer than herself.Following *Ressources Humaines*, which premiered at the TCM, Élise Noiraud tackles the issue of precariousness by intertwining individual journeys with collective challenges. Performed by eight actors, this production blends strength and commitment. 1h25 + 10 years

L’événement Théâtre La Loi du Marché Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme