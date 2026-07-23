Théâtre La Manékine Charleville-Mézières
jeudi 25 mars 2027 · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Charleville-Mézières
Théâtre La Manékine
Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 16 – 16 – 24 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-25
fin : 2027-03-25
Date(s) :
2027-03-25
Adaptée de “La Jeune Fille sans mains” des frères Grimm, La Manékine raconte l’histoire d’une jeune fille dont les mains ont été coupées pour satisfaire le diable, la privant de sa liberté d’agir. Commence alors un périple initiatique à la fois lumineux et sanglant comment retrouver son corps, son cœur, sa voie ?Entre souffle burlesque et frisson poétique, une marionnettiste et un homme-orchestre multiplient moyens et instruments pour donner vie à ce récit. Masques, ombres, figures de bois et musique tissent un univers sensible pour révéler ce conte atemporel.1h05 + 12 ans
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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50
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English :
Adapted from “The Girl Without Hands” by the Brothers Grimm, *La Man%E9kine* tells the story of a young girl whose hands were cut off to satisfy the devil, depriving her of her freedom of action. Thus begins a journey of self-discovery that is both luminous and bloody: how can she reclaim her body, her heart, and her path?Blending burlesque humor with poetic thrills, a puppeteer and a one-man band employ a variety of techniques and instruments to bring this tale to life. Masks, shadows, wooden figures, and music weave a sensitive world to reveal this timeless tale. 1h05 | Ages 12 and up
L’événement Théâtre La Manékine Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme
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