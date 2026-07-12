Théâtre: La poudre aux yeux Salle des Fêtes Lescar
vendredi 22 janvier 2027 · Salle des Fêtes · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Théâtre: La poudre aux yeux
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:30:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
D’Eugène Labiche, La compagnie Chacun pour ça (Pau): La poudre aux yeux
Deux familles bourgeoises se rencontrent pour unir leurs enfants, mais chacune
cherche à paraître plus riche et distinguée qu’elle ne l’est vraiment.
Mensonges, exagérations et faux-semblants s’enchaînent dans une comédie vive et
piquante. Peu à peu, les apparences se fissurent, révélant l’absurdité de la situation.
Labiche tourne en dérision le besoin de briller aux yeux des autres. Les quiproquos
s’accumulent jusqu’à une explosion de vérité aussi drôle que libératrice.
Une satire toujours actuelle où l’on rit autant des personnages que de soi-même.
Mise en scène collective .
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr
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English : Théâtre: La poudre aux yeux
L’événement Théâtre: La poudre aux yeux Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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