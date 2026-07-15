Théâtre @La_Thérapie_D_Emmanuel_Macron Charleville-Mézières

Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre @La_Thérapie_D_Emmanuel_Macron

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif réduit -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

En 2058, Emmanuel Macron aspire à un quatrième mandat présidentiel à 81 ans. Pour évaluer les risques de cette ambition, il teste la Psychanalyse Binaurale©, une thérapie révolutionnaire menée par Francesca Corrini.Retour sur les moments décisifs de sa vie enfance, rencontre avec Brigitte, élection de 2017, crise des gilets jaunes, dissolution de l’Assemblée nationale… Rien ne sera laissé de côté pour ce nouvel épisode de la série théâtrale Huit Rois, nos présidents, dont l’objectif est de faire le portrait de chaque Président de la Ve République.** Le TCM a déjà accueilli La Vie et la mort de J. Chirac, roi des Français, Génération Mitterrand, Le Dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing, SarkHollande (comédie identitaire).1h20 + 14 ans Tarif plein > 22 € Tarif réduit > 14 € Tarif 12 ans > 10 €

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

In 2058, Emmanuel Macron is seeking a fourth presidential term at the age of 81. To assess the risks of this ambition, he tries Binaural Psychoanalysis, a revolutionary therapy led by Francesca Corrini.A look back at the defining moments of his life: his childhood, meeting Brigitte, the 2017 election, the Yellow Vests crisis, and the dissolution of the National Assembly… No stone will be left unturned in this new episode of the theatrical series *Eight Kings*, our presidents, whose goal is to portray each President of the Fifth Republic.** The TCM has already hosted: The Life and Death of J. Chirac, King of the French, Generation Mitterrand, Dinner with the French by V. Giscard d’Estaing, SarkHollande (identity comedy).1 hour 20 minutes + Ages 14 and up Full price > 22? Reduced price > 14? Ages 12 and under > 10?

L’événement Théâtre @La_Thérapie_D_Emmanuel_Macron Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme