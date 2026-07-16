Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre L’Affaire de la rue de Lourcine

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 16 – 16 – 24 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

Lenglumé, rentier sans histoire, se réveille un beau matin avec une terrible gueule de bois, un inconnu dans son lit, des noyaux de prunes dans les poches… et peut-être un cadavre sur la conscience. Tous les ingrédients du vaudeville sont là. Mais le burlesque tourne à l’horreur culpabilité, désir de meurtre, passage à l’acte.Entre comédie débridée et cauchemar éveillé, cette enquête délirante explore l’angoisse d’avoir commis l’irréparable, le tout porté par une brillante distribution dont Loïc Varraut et Jean-Christophe Hembert de la célèbre série Kaamelott .1h20+ 12 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Lenglumé, an unremarkable man of independent means, wakes up one fine morning with a terrible hangover, a stranger in his bed, plum pits in his pockets… and perhaps a corpse on his conscience. All the ingredients of a vaudeville comedy are there. But the farce turns to horror: guilt, murderous desires, and the act itself.Somewhere between unbridled comedy and a waking nightmare, this delirious investigation explores the anguish of having committed the irreparable, all brought to life by a brilliant cast, including Loïc Varraut and Jean-Christophe Hembert from the famous series *Kaamelott*. 1h20+ 12+

L’événement Théâtre L’Affaire de la rue de Lourcine Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-16 par Ardennes Tourisme