Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre L’Affaire du tueur de l’Ombre

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif réduit -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Le tueur de l’ombre est l’insaisissable meurtrier qui sévit au début des années 70 et répand la terreur dans la petite ville de Nogent-sur-Oise. Après six meurtres et cinq années d’enquête infructueuse, le jeune inspecteur Daniel Neveu reprend l’affaire. Quelques mois après son arrivée, le tueur refait surface faisant alors une septième victime.La traque du premier tueur en série français commence. Obnubilé par cette affaire, l’inspecteur va tenter de comprendre le meurtrier en utilisant des techniques de profilage encore méconnues en France.1h20

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

The Shadow Killer is the elusive murderer who struck in the early 1970s and spread terror throughout the small town of Nogent-sur-Oise. After six murders and five years of fruitless investigation, young Inspector Daniel Neveu takes over the case. A few months after his arrival, the killer resurfaces, claiming a seventh victim.The hunt for France’s first serial killer begins. Obsessed with the case, the inspector attempts to understand the murderer by using profiling techniques that were still largely unknown in France. 1h20

L’événement Théâtre L’Affaire du tueur de l’Ombre Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme