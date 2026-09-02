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Théâtre Laissez moi tranquille Back Step Théâtre Vichy

vendredi 16 octobre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
14 14 14

Vichy

Théâtre Laissez moi tranquille

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

Quand le trio classique d’un boulevard se transforme en quatuor infernal ! Vouloir quitter sa femme est une chose. Y arriver, en est une autre.
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

When the classic boulevard trio turns into a hellish quartet! Wanting to leave your wife is one thing. Actually doing it is quite another.

L’événement Théâtre Laissez moi tranquille Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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