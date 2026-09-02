Théâtre Laissez moi tranquille Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Théâtre Laissez moi tranquille

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

Quand le trio classique d’un boulevard se transforme en quatuor infernal ! Vouloir quitter sa femme est une chose. Y arriver, en est une autre.

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

When the classic boulevard trio turns into a hellish quartet! Wanting to leave your wife is one thing. Actually doing it is quite another.

L’événement Théâtre Laissez moi tranquille Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations