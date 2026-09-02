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AGENDA · Vichy

Théâtre L’apprenti marchand de sable Back Step Théâtre Vichy

mardi 20 octobre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
12 12 12

Vichy

Théâtre L’apprenti marchand de sable

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 11:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21

Morphée, le Marchand de sable, cherche des assistant(e)s à travers le monde pour le seconder dans sa tâche.
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

Morphée, the Sandman, is looking for assistants around the world to help him with his work.

L’événement Théâtre L’apprenti marchand de sable Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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