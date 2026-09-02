Théâtre L’apprenti marchand de sable Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Théâtre L’apprenti marchand de sable

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 11:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-21

Morphée, le Marchand de sable, cherche des assistant(e)s à travers le monde pour le seconder dans sa tâche.

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

Morphée, the Sandman, is looking for assistants around the world to help him with his work.

L’événement Théâtre L’apprenti marchand de sable Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations