Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre L’Avare

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif réduit -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27

fin : 2027-01-27

Date(s) :

2027-01-27

C’est le pari loufoque de la compagnie Tàbola Rassa adapter L’Avare de Molière en remplaçant la cassette d’écus par une précieuse réserve d’eau et les personnages par des robinets. Harpagon devient un vieux robinet de cuivre ; son fils Cléante, un chromé à sec ; La Flèche, un serviteur soupçonné de vouloir siphonner son maître.Fidèle à l’intrigue et au ton décapant, cette adaptation en théâtre d’objets récompensée par de nombreux prix et jouée dans le monde entier se déploie avec brio sur fond de pénurie des ressources naturelles.1h10 + 12 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

This is the zany challenge taken on by the T%E0bola Rassa theater company: adapting Moli%E8re’s *The Miser* by replacing the coin box with a precious supply of water and the characters with faucets. Harpagon becomes an old copper faucet; his son Cléante, a dry chrome faucet; La Flèche, a servant suspected of trying to siphon off his master’s water. Faithful to the plot and its biting tone, this object theater adaptation—which has wonwith numerous awards and performed around the world, unfolds brilliantly against the backdrop of a scarcity of natural resources. 1h10 + 12 years

L’événement Théâtre L’Avare Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme