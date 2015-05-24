Théâtre LE BOURGEOIS GENTILHOMME et L’ÎLE DES ENFANTS PERDUS Salle François de Tournemine Landivisiau
Théâtre LE BOURGEOIS GENTILHOMME et L’ÎLE DES ENFANTS PERDUS Salle François de Tournemine Landivisiau samedi 23 mai 2026.
Landivisiau
Théâtre LE BOURGEOIS GENTILHOMME et L’ÎLE DES ENFANTS PERDUS
Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Spectacles de fin d’année des ateliers théâtre groupe des enfants de la Ville de Landivisiau.
– Samedi 23 mai à 20h
– Dimanche 24 mai à 15h
Bourgeois gentilhomme
Molière ? Dépassé ? Jamais ! Surtout si on le dépoussière ! La langue de Molière mêlée au feed des réseaux sociaux des jeunes de notre époque vient vous rappeler l’histoire de Monsieur Jourdain, riche monsieur qui dépense tout son argent pour devenir un gentilhomme à la cour du roi, et dont beaucoup profitent sans vergogne !
L’île des enfants perdus
Poème de Prévert, fait divers désolant et film inachevé… L’île des enfants perdus est un patchwork de scènes entre réel et imaginaire autour de la liberté, des enfants et des oiseaux…Embarquez pour Belle Île en Mer, le pays de Peter Pan, ou encore les iles lointaines de votre enfance.
Recette versée au C.C.A.S. .
Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 11 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre LE BOURGEOIS GENTILHOMME et L’ÎLE DES ENFANTS PERDUS
L’événement Théâtre LE BOURGEOIS GENTILHOMME et L’ÎLE DES ENFANTS PERDUS Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Landivisiau (Finistère)
- Café Ephémère animations et concert Landivisiau 16 mai 2026
- Quiz Ghibli Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau 16 mai 2026
- Les p’tites oreilles (0-3 ans) Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau 19 mai 2026
- Mardi c’est permi! Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau 19 mai 2026
- Concours de dessin L’Esprit de la nature Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau 20 mai 2026