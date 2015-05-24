Théâtre LE BOURGEOIS GENTILHOMME et L’ÎLE DES ENFANTS PERDUS Salle François de Tournemine Landivisiau

Landivisiau

Théâtre LE BOURGEOIS GENTILHOMME et L’ÎLE DES ENFANTS PERDUS

Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Spectacles de fin d’année des ateliers théâtre groupe des enfants de la Ville de Landivisiau.

– Samedi 23 mai à 20h

– Dimanche 24 mai à 15h

Bourgeois gentilhomme

Molière ? Dépassé ? Jamais ! Surtout si on le dépoussière ! La langue de Molière mêlée au feed des réseaux sociaux des jeunes de notre époque vient vous rappeler l’histoire de Monsieur Jourdain, riche monsieur qui dépense tout son argent pour devenir un gentilhomme à la cour du roi, et dont beaucoup profitent sans vergogne !

L’île des enfants perdus

Poème de Prévert, fait divers désolant et film inachevé… L’île des enfants perdus est un patchwork de scènes entre réel et imaginaire autour de la liberté, des enfants et des oiseaux…Embarquez pour Belle Île en Mer, le pays de Peter Pan, ou encore les iles lointaines de votre enfance.

Recette versée au C.C.A.S. .

Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 11 65

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English : Théâtre LE BOURGEOIS GENTILHOMME et L’ÎLE DES ENFANTS PERDUS

L’événement Théâtre LE BOURGEOIS GENTILHOMME et L’ÎLE DES ENFANTS PERDUS Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX