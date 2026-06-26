Théâtre Le cabaret des mots Nogent-sur-Vernisson
Théâtre Le cabaret des mots Nogent-sur-Vernisson samedi 4 juillet 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Théâtre Le cabaret des mots
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Théâtre Le cabaret des mots
Restitution du cours de théâtre de Violaine de Carné à 19h30 Le cabaret des mots de Matéi Visniec. Réservation conseillée sur reserver.mph@gmail.com .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire reserver.mph@gmail.com
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English :
Le cabaret des mots Theater
L’événement Théâtre Le cabaret des mots Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GATINAIS SUD
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