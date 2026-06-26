Nogent-sur-Vernisson

Théâtre Le cabaret des mots

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Théâtre Le cabaret des mots

Restitution du cours de théâtre de Violaine de Carné à 19h30 Le cabaret des mots de Matéi Visniec. Réservation conseillée sur reserver.mph@gmail.com .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire reserver.mph@gmail.com

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English :

Le cabaret des mots Theater

L’événement Théâtre Le cabaret des mots Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GATINAIS SUD