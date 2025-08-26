Théâtre LE CABARET DES OUBLIÉ.E.S Amiens

Théâtre LE CABARET DES OUBLIÉ.E.S Amiens mardi 17 mars 2026.

Théâtre LE CABARET DES OUBLIÉ.E.S

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 18 – 18 –

18

Tarif réduit adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 19:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19

MISE EN SCÈNE NICOLAS DUCRON

Dans un espace délimité par des arbres métaphoriques aux couleurs des saisons, où les lumières des guirlandes s’élèvent comme des phares dans la nuit, un quatuor de poètes chante la révolte et revendique le droit au rêve. Une jeune rebelle punk et survoltée (Justine Cambon), une femme adulte guindée, posée, parfois explosive (Solo Gomez), une vieille dame d’Europe de l’Est prompte à la colère mais au rire communicatif (Marie Lesnik) et un véritable patron de cabaret (Nicolas Ducron).

Durée 1h15

MARS

mardi 17 à 19h30

mercredi 18 à 19h30

jeudi 19 à 20h30

TARIF B 18 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre LE CABARET DES OUBLIÉ.E.S Amiens a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS