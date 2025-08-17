Théâtre Le casse de l’année Théâtre Le Normandy Le Havre
Théâtre Le casse de l'année Théâtre Le Normandy Le Havre samedi 30 mai 2026.
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : 2026-05-30 20:00:00
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidûment recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieusement préparé, réglé dans les moindres détails…
Cette fois, elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué, a également décidé de s’attaquer à la maison !
Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants !
À moins, que par la force des choses, et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s’associer…
Réservation obligatoire. .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
