Théâtre Le casse de l’année Théâtre Le Normandy Le Havre

Théâtre Le casse de l’année

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidûment recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieusement préparé, réglé dans les moindres détails…

Cette fois, elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué, a également décidé de s’attaquer à la maison !

Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants !

À moins, que par la force des choses, et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s’associer…

Réservation obligatoire. .

