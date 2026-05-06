Saint-Astier

Théâtre Le débarquement pour les nuls

Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La troupe des Joyeux Compères présentera sa dernière comédie “Le débarquement pour les nuls” de Régis Le Guigot. Au profit de l’amicale des Sapeurs-pompiers de Saint-Astier.

Entrée au chapeau .

20h30, Centre culturel

Les Joyeux Compères 06 17 13 13 14 06 64 45 08 73

La troupe des Joyeux Compères présentera sa dernière comédie “Le débarquement pour les nuls” de Régis Le Guigot. Au profit de l’amicale des Sapeurs-pompiers de Saint-Astier. Entracte avec buvette et crêpes.

Entrée au chapeau .

20h30, Centre culturel

Les Joyeux Compères 06 17 13 13 14 06 64 45 08 73 .

Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 13 13 14

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English : Théâtre Le débarquement pour les nuls

The Joyeux Compères troupe present their latest comedy: Le débarquement pour les nuls by Régis Le Guigot. In aid of the Saint-Astier firefighters’ association.

Admission by the hatful.

8:30pm, Centre culturel

Les Joyeux Compères 06 17 13 13 14 06 64 45 08 73

L’événement Théâtre Le débarquement pour les nuls Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vallée de l’Isle en Périgord