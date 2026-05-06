Théâtre Le débarquement pour les nuls Saint-Astier
Théâtre Le débarquement pour les nuls Saint-Astier samedi 4 juillet 2026.
Saint-Astier
Théâtre Le débarquement pour les nuls
Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La troupe des Joyeux Compères présentera sa dernière comédie “Le débarquement pour les nuls” de Régis Le Guigot. Au profit de l’amicale des Sapeurs-pompiers de Saint-Astier.
Entrée au chapeau .
20h30, Centre culturel
Les Joyeux Compères 06 17 13 13 14 06 64 45 08 73
La troupe des Joyeux Compères présentera sa dernière comédie “Le débarquement pour les nuls” de Régis Le Guigot. Au profit de l’amicale des Sapeurs-pompiers de Saint-Astier. Entracte avec buvette et crêpes.
Entrée au chapeau .
20h30, Centre culturel
Les Joyeux Compères 06 17 13 13 14 06 64 45 08 73 .
Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 13 13 14
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English : Théâtre Le débarquement pour les nuls
The Joyeux Compères troupe present their latest comedy: Le débarquement pour les nuls by Régis Le Guigot. In aid of the Saint-Astier firefighters’ association.
Admission by the hatful.
8:30pm, Centre culturel
Les Joyeux Compères 06 17 13 13 14 06 64 45 08 73
L’événement Théâtre Le débarquement pour les nuls Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vallée de l’Isle en Périgord
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