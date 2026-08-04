Théâtre Le Dîner de cons Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Le Dîner de cons

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-20 20:00:00

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2027-02-20

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.

Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…

La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Théâtre Le Dîner de cons

L’événement Théâtre Le Dîner de cons Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie