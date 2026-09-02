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AGENDA · Vichy

Théâtre Le loup en slip Back Step Théâtre Vichy

mardi 27 octobre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
10 10 10 Tarif réduit Curiste, demandeur d'emploi, CE Partenaire

Vichy

Théâtre Le loup en slip

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Curiste, demandeur d’emploi, CE Partenaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29

Le loup en slip le spectacle tiré de la célèbre BD ! Avec humour, une quinzaine de personnages se croisent en interaction avec les enfants.
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

%AB The Wolf in Underpants: the show based%E9 on the famous comic book! With a touch of humor, about fifteen characters cross paths and interact with the children.

L’événement Théâtre Le loup en slip Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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