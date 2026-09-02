Théâtre Le loup en slip Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Théâtre Le loup en slip

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Curiste, demandeur d’emploi, CE Partenaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29

Le loup en slip le spectacle tiré de la célèbre BD ! Avec humour, une quinzaine de personnages se croisent en interaction avec les enfants.

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

%AB The Wolf in Underpants: the show based%E9 on the famous comic book! With a touch of humor, about fifteen characters cross paths and interact with the children.

L’événement Théâtre Le loup en slip Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations