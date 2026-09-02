Théâtre Le loup en slip Back Step Théâtre Vichy
mardi 27 octobre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Théâtre Le loup en slip
Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Curiste, demandeur d’emploi, CE Partenaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29
Le loup en slip le spectacle tiré de la célèbre BD ! Avec humour, une quinzaine de personnages se croisent en interaction avec les enfants.
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr
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English :
%AB The Wolf in Underpants: the show based%E9 on the famous comic book! With a touch of humor, about fifteen characters cross paths and interact with the children.
L’événement Théâtre Le loup en slip Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations
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