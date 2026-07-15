Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre Le Malade imaginaire

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28

fin : 2027-01-28

Date(s) :

2027-01-28

Ici, Argan ne souffre plus d’hypocondrie mais d’une dépression nerveuse, née de son incapacité à se confier. Une solitude meurtrière le rend odieux. Face à lui, sa fille Angélique brise le carcan patriarcal et revendique ses droits. Et si Molière était déjà féministe ?Après son passage remarqué au TCM avec Dom Juan , Tigran Mekhitarian s’empare de l’ultime chef-d’œuvre de Molière. Entre rap, danse et chant, le tout porté par une direction d’acteurs hors normes, il joue avec les codes contemporains pour mieux faire résonner l’ironie et la vivacité de la pièce.“Un regain de santé et de modernité” Sceneweb 1h45 + 12 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Here, Argan no longer suffers from hypochondria but from a nervous breakdown, stemming from his inability to open up. A crushing loneliness makes him odious. Facing him, his daughter Angélique breaks free from the patriarchal straitjacket and asserts her rights. What if Molière had already been a feminist? Following his remarkable run at the TCM with *Don Juan*, Tigran Mekhitarian takes on Molière’s final masterpiece. Blending rap, dance, and song—all brought to life by exceptional direction—he plays with contemporary conventions to better highlight the play’s irony and vitality.A breath of fresh air and modernity? ? Sceneweb 1h45 + 12 ans

L’événement Théâtre Le Malade imaginaire Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme