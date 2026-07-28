Théâtre Le Malade imaginaire Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Le Malade imaginaire

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

On pense tous connaître Le Malade imaginaire . Un classique, une évidence… mais en est-on si sûr ? Et si l’histoire se rejouait aujourd’hui ?

Argan, enfermé dans ses angoisses et ses traitements. Toinette, toujours debout, indispensable. Angélique, libre, lucide, résolument contemporaine. Avec cette adaptation, Tigran Mekhitarian propose une lecture actuelle, incarnée, profondément vivante.

Le texte de Molière se réinvente au contact de notre époque, porté par une mise en scène intense et une direction d’acteurs saisissante. Sur scène, les formes se croisent le théâtre dialogue avec le rap, le mouvement, le chant. Le plateau devient un espace vibrant, traversé par une énergie directe, sans détour. La comédie se teinte alors d’une force nouvelle à la fois mordante, troublante, parfois abrasive, elle met en lumière nos fragilités et nos contradictions. Et derrière cette modernité, une évidence demeure, plus forte que jamais celle de l’attention à l’autre, du lien, et de la nécessité de ne pas laisser tomber ceux qui vacillent.

Durée 1h25

À partir de 10 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

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English : Théâtre Le Malade imaginaire

L’événement Théâtre Le Malade imaginaire Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie