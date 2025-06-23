Théâtre Le Mandat Amiens

Théâtre Le Mandat

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 19:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-12

Nicolaï Erdman | Traduction André Markowicz Patrick Pineau — Cie Pipo

Vaudeville à la russe

Il y a pile 100 ans se créait à Moscou cette farce autour de deux familles après la chute du tsar, l’une issue de l’aristocratie et l’autre de la petite bourgeoisie post-révolutionnaire, tentant de s’allier pour conserver leur place dans une société en mutation. La puissance tragi-comique de l’œuvre lui valut d’être interdite par les autorités soviétiques : il faut dire que la charge subversive est puissante, dans ce boulevard féroce, absurde et corrosif ! Pour en servir l’implacable mécanique, Patrick Pineau convoque un théâtre de troupe, fédérateur, populaire et généreux, dont l’énergie jubilatoire fait merveille quand il s’agit de moquer les détenteurs de petits pouvoirs, et de démonter les rouages de la dictature en marche. De la dynamite !

TARIF 2 · 8 À 25€

DURÉE · 2H15

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Nicolaï Erdman | Translation André Markowicz Patrick Pineau ? Cie Pipo

Russian-style vaudeville

Exactly 100 years ago, Moscow premiered this farce about two families in the aftermath of the Tsar?s fall, one from the aristocracy and the other from the post-revolutionary petty bourgeoisie, trying to join forces to preserve their place in a changing society. The tragi-comic power of this work led to it being banned by the Soviet authorities: it has to be said that the subversive charge is powerful, in this ferocious, absurd and corrosive boulevard ! To serve its implacable mechanics, Patrick Pineau conjures up a unifying, popular and generous troupe theater, whose jubilant energy works wonders when it comes to mocking the holders of petty power, and dismantling the workings of a dictatorship in progress. Dynamite!

RATE 2 8 TO 25?

DURATION 2H15

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Nicolai Erdman | Übersetzung André Markowicz Patrick Pineau ? Cie Pipo

Vaudeville auf russische Art

Vor genau 100 Jahren wurde in Moskau diese Farce über zwei Familien nach dem Sturz des Zaren uraufgeführt. Die eine stammt aus der Aristokratie, die andere aus dem post-revolutionären Kleinbürgertum und versucht, sich zu verbünden, um ihren Platz in einer sich verändernden Gesellschaft zu behalten. Die tragikomische Kraft des Werkes führte dazu, dass es von den sowjetischen Behörden verboten wurde: Die subversive Ladung in diesem wilden, absurden und ätzenden Boulevard ist gewaltig! Um die unerbittliche Mechanik zu bedienen, ruft Patrick Pineau ein Ensembletheater auf, das verbindend, volkstümlich und großzügig ist und dessen jubilierende Energie Wunder wirkt, wenn es darum geht, die Inhaber kleinerer Machtbefugnisse zu verhöhnen und die Räder einer funktionierenden Diktatur zu zerlegen. Dynamit!

TARIF 2 8 BIS 25?

DAUER 2 STUNDEN 15 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Nicolaï Erdman | Traduzione André Markowicz Patrick Pineau ? Cie Pipo

Vaudeville alla russa

Esattamente 100 anni fa, a Mosca, andava in scena la prima di questa farsa su due famiglie all’indomani della caduta dello zar, una appartenente all’aristocrazia e l’altra alla piccola borghesia post-rivoluzionaria, che cercano di unire le forze per conservare il proprio posto in una società in trasformazione. La forza tragicomica dell’opera ha fatto sì che venisse vietata dalle autorità sovietiche: va detto che la carica sovversiva è potente, in questo boulevard feroce, assurdo e corrosivo! La meccanica implacabile di Patrick Pineau è servita da una compagnia teatrale unificante, popolare e generosa, la cui energia esuberante fa miracoli quando si tratta di prendere in giro chi occupa posizioni di potere e di smontare il funzionamento di una dittatura in corso. Dinamite!

PREZZO 2 DA 8 A 25?

DURATA 2H15

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Nicolaï Erdman | Traducción André Markowicz Patrick Pineau ? Cie Pipo

Vodevil a la rusa

Hace exactamente 100 años, Moscú estrenó esta farsa sobre dos familias tras la caída del Zar, una de la aristocracia y otra de la pequeña burguesía posrevolucionaria, que intentan unir sus fuerzas para conservar su lugar en una sociedad cambiante. La fuerza tragicómica de la obra hizo que fuera prohibida por las autoridades soviéticas: ¡hay que decir que la carga subversiva es poderosa, en este bulevar feroz, absurdo y corrosivo! La mecánica implacable de Patrick Pineau está servida por una compañía de teatro unificadora, popular y generosa, cuya energía jubilosa hace maravillas cuando se trata de burlarse de los que ocupan los puestos de poder y de desmontar el funcionamiento de una dictadura en marcha. ¡Dinamita!

PRECIO 2 DE 8 A 25?

DURACIÓN 2H15

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

