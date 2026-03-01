Théâtre Le Marchand de Liberté(s) avenue Rochambeau Rochefort

avenue Rochambeau Théâtre du Petit Marseille Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 15:00:00
fin : 2026-03-22 17:15:00

Date(s) :
2026-03-20 2026-03-22

Découvrez une pièce de théâtre comédie mais pas que…
avenue Rochambeau Théâtre du Petit Marseille Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 25 61 86  theatredupetitmarseille17@gmail.com

English : Petit Marseille Theatre The Merchant of Freedom(s)

Discover a play: comedy, but not only that…

L’événement Théâtre Le Marchand de Liberté(s) Rochefort a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan

