Théâtre Le Mariage forcé Beaulieu-lès-Loches
dimanche 2 août 2026 · Beaulieu-lès-Loches
Informations pratiques
Beaulieu-lès-Loches
Théâtre Le Mariage forcé
Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
C’est théâtre dans le jardin du bel îlot !
Une jeune troupe de comédien(ne)s vous propose cette revisite de la pièce de Molière le Mariage forcé.
C’est théâtre dans le jardin du bel îlot !
Une jeune troupe de comédien(ne)s vous propose cette revisite de la pièce de Molière le Mariage forcé. .
Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr
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English :
It’s theater in the garden of the beautiful %EElot!
A young troupe of actors and actresses presents this reimagining of Molière’s play: *The Forced Marriage*.
L’événement Théâtre Le Mariage forcé Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-07-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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