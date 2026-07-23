Informations pratiques

Beaulieu-lès-Loches

Théâtre Le Mariage forcé

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

C’est théâtre dans le jardin du bel îlot !

Une jeune troupe de comédien(ne)s vous propose cette revisite de la pièce de Molière le Mariage forcé.

C’est théâtre dans le jardin du bel îlot !

Une jeune troupe de comédien(ne)s vous propose cette revisite de la pièce de Molière le Mariage forcé. .

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

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English :

It’s theater in the garden of the beautiful %EElot!

A young troupe of actors and actresses presents this reimagining of Molière’s play: *The Forced Marriage*.

L’événement Théâtre Le Mariage forcé Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-07-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire