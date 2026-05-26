Théâtre Le Père Théâtre Olympia Arcachon
Théâtre Le Père Théâtre Olympia Arcachon mercredi 14 avril 2027.
Arcachon
Théâtre Le Père
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-14 20:30:00
fin : 2027-04-14 22:30:00
Date(s) :
2027-04-14
Avec Pierre Arditi, Irene Jacob, Chloé Lambert, Stanislas Stanic, Carolina Jurczak, Vincent Deniard.
Sacrée aux Oscars grâce à son adaptation au cinéma, la pièce culte de Florian Zeller revient au théâtre avec Pierre Arditi. Elle est selon The Guardian la pièce la plus acclamée de la décennie et selon l’Evening Standard l’une des meilleures pièces du XXIe siècle . André n’est plus tout jeune. Sa fille Anne lui propose de venir vivre avec elle et son mari pour veiller sur lui. Mais ce père fantasque et haut en couleur n’a aucune intention de renoncer à son indépendance. Entre tendresse et désarroi, la situation se complique. Accepter de devenir un jour l’enfant de ses propres enfants n’est jamais une chose facile. .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billeterie@arcachon.com
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English : Théâtre Le Père
L’événement Théâtre Le Père Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon
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