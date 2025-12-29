Théâtre Le Pin Salle des Fêtes Le Pin
samedi 7 mars 2026
Théâtre Le Pin
Salle des Fêtes 1 Place Jeanne d’Arc Le Pin Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20
Les Salpinbanks sont de retour et vous proposent une soirée théâtrale, avec 2 pièces de Vivien Lhéraux, À vous de gagner et À guichets fermés . .
Salle des Fêtes 1 Place Jeanne d’Arc Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 07 43 28 theatresalpinbanks@gmail.com
