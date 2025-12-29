Théâtre Le Pin Salle des Fêtes Le Pin

Théâtre Le Pin

Salle des Fêtes 1 Place Jeanne d’Arc Le Pin Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20

Les Salpinbanks sont de retour et vous proposent une soirée théâtrale, avec 2 pièces de Vivien Lhéraux, À vous de gagner et À guichets fermés . .

Salle des Fêtes 1 Place Jeanne d’Arc Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 07 43 28 theatresalpinbanks@gmail.com

