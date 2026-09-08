Théâtre Le Procès d’une vie Théâtre municipal Moulins

Informations pratiques

Moulins

Théâtre Le Procès d’une vie

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 33 – 33 – 38 EUR

Tarif réduit

Orchestre/1er balcon cat.1 38 €, cat.2 33 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 20:00:00

fin : 2026-12-02 21:20:00

Date(s) :

2026-12-02

Eté 1971, Marie-Claire, 16 ans, tombe enceinte. Bien que ce soit un crime puni par la loi, elle ne veut pas garder l’enfant. Elle veut avorter. Solidaire, sa mère, Michèle puis Lucette, Renée et Micheline mettent tout en oeuvre pour l’aider.

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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14

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English :

In 1971, 16-year-old Marie-Claire became pregnant. Although it was a crime punishable by law, she did not want to keep the child. She wanted to have an abortion. In solidarity, her mother, Michèle, along with Lucette, Renée, and Micheline, do everything they can to help her.

L’événement Théâtre Le Procès d’une vie Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région