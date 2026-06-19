Théâtre Le tour du monde en 80 jours Salle Jean-Loup Chrétien Montville

Informations pratiques

Montville

Théâtre Le tour du monde en 80 jours

Salle Jean-Loup Chrétien Rue Baron Bigot Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

L’école des Arts de Montville et ses comédiens vous proposent un tour du monde en 80 jours !

Adapté et mise en scène par Julia Picquet, venez vivre cette aventure extraordinaire autour du globe dans la salle Jean-Loup Chrétien. .

Salle Jean-Loup Chrétien Rue Baron Bigot Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 93 91 07 ecoledesarts@montville.fr

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English : Théâtre Le tour du monde en 80 jours

L’événement Théâtre Le tour du monde en 80 jours Montville a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin