Théâtre Le voyage de Camilo Le Chat Pline Café Thiviers

Informations pratiques

Thiviers

Théâtre Le voyage de Camilo

Le Chat Pline Café 47 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le voyage de Camilo est un conte musical à deux voix qui nous plonge dans l’univers du folklore argentin. Une invitation au voyage, un conte initiatique et un bain de sonorités d’ailleurs. .

Le Chat Pline Café 47 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 21 90 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Le voyage de Camilo

L’événement Théâtre Le voyage de Camilo Thiviers a été mis à jour le 2026-08-01 par Isle-Auvézère