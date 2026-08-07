Théâtre Le voyage de Camilo Le Chat Pline Café Thiviers
dimanche 27 septembre 2026 · Le Chat Pline Café · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Théâtre Le voyage de Camilo
Le Chat Pline Café 47 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Le voyage de Camilo est un conte musical à deux voix qui nous plonge dans l’univers du folklore argentin. Une invitation au voyage, un conte initiatique et un bain de sonorités d’ailleurs. .
Le Chat Pline Café 47 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 21 90 07
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English : Théâtre Le voyage de Camilo
L’événement Théâtre Le voyage de Camilo Thiviers a été mis à jour le 2026-08-01 par Isle-Auvézère
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