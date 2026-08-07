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Théâtre Le voyage de Camilo Le Chat Pline Café Thiviers

dimanche 27 septembre 2026 · Le Chat Pline Café · Thiviers

Théâtre Le voyage de Camilo Le Chat Pline Café Thiviers

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Le Chat Pline Café
Adresse
47 Rue du Général Lamy
Ville
24800 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif

Thiviers

Théâtre Le voyage de Camilo

Le Chat Pline Café 47 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Le voyage de Camilo est un conte musical à deux voix qui nous plonge dans l’univers du folklore argentin. Une invitation au voyage, un conte initiatique et un bain de sonorités d’ailleurs.   .

Le Chat Pline Café 47 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 21 90 07 

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English : Théâtre Le voyage de Camilo

L’événement Théâtre Le voyage de Camilo Thiviers a été mis à jour le 2026-08-01 par Isle-Auvézère

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