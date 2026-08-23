Théâtre Les adoleschiants Salle des fêtes Touques

Informations pratiques

Touques

Théâtre Les adoleschiants

Salle des fêtes 8 bis Avenue Charles de Gaulle Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Léa, 14 ans et demi, va pour la première fois rencontrer son grand-père Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas. Quand une ado élevée au rythme de TikTok rencontre un boomer un peu égoïste et très aigri… Conflit de générations en perspective !

Ah, les ados… ils ne savent pas ce qu’ils veulent… mais ils le veulent à tout prix !

Léa, 14 ans et demi (oui, le et demi est crucial !), va pour la première fois rencontrer son grand-père Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas.

Quand une ado élevée au rythme de TikTok rencontre un boomer un peu égoïste et très aigri, les étincelles sont inévitables !

Entre quiproquos, disputes, et fous rires, ce conflit de générations se transforme peu à peu en complicité inattendue.

Cette comédie familiale aborde avec humour des thèmes universels comme la famille, l’écologie et la transmission.

Un spectacle tendre, drôle et plein de surprises, parfait pour une sortie en famille, où petits et grands riront ensemble tout en partageant un beau moment de réflexion sur le monde d’aujourd’hui.

Pour tout public à partir de 6 ans.

De Jean-Baptiste Mazoyer et Robert Punzano

Compagnie Faites du bruit productions

Mise en scène Robert Punzano

Avec Leanna Kuperty et Jean-Michel Gratecap .

Salle des fêtes 8 bis Avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Théâtre Les adoleschiants

Léa, aged 14 and a half, is about to meet her grandfather Michel a grumpy retired farmer whom she has never met for the first time. When a teenager raised on TikTok meets a somewhat selfish and very bitter boomer… A generational clash is on the cards!

L’événement Théâtre Les adoleschiants Touques a été mis à jour le 2026-08-23 par OT SPL Deauville