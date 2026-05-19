Les rendez-vous lyriques du jeudi Les animaux nous font chanter Place Saint-Pierre Touques

Touques

Les rendez-vous lyriques du jeudi Les animaux nous font chanter

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 20:00:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Les animaux ont toujours été très présents dans le répertoire musical. L’Ensemble lyrique Le Concertino propose un concert lyrique sur cette thématique. Avec Marie-Bernadette Bret, soprano, Isabelle Timsit, mezzo, Yves Capelle, baryton et François Martin au piano.

L’Ensemble lyrique Le Concertino propose, chaque premier jeudi du mois, un concert lyrique.

Les animaux ont toujours été très présents dans le répertoire musical. Souvenons-nous des Trois beaux oiseaux de paradis de Ravel, du Bestiaire de Poulenc ou de la Duo de la mouche d’Offenbach. Les animaux les plus divers accompagnent les chanteurs dromadaire, dindon, carpe, colibri, âne,…

Marie-Bernadette BRET soprano Isabelle TIMSIT mezzo Yves CAPELLE baryton François MARTIN piano .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Les rendez-vous lyriques du jeudi Les animaux nous font chanter

Animals have always figured prominently in the musical repertoire. The Ensemble lyrique Le Concertino offers a lyrical concert on this theme. With Marie-Bernadette Bret, soprano, Isabelle Timsit, mezzo, Yves Capelle, baritone and François Martin on piano.

L’événement Les rendez-vous lyriques du jeudi Les animaux nous font chanter Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville