Théâtre Les aventuriers de minuit

Chartres jeudi 7 mai 2026.

Théâtre Les aventuriers de minuit

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 17 – 31 EUR

Jeudi 2026-05-07 20:30:00

2026-05-07 22:00:00

2026-05-07

Après leur trilogie policière à succès, Florence et Julien Lefebvre proposent un quatrième opus, répondant aux attentes des amateurs d’enquêtes bien ficelées. Dans cette nouvelle aventure, le public est invité à deviner l’identité du méchant aux côtés des auteurs et comédiens.

En 1893, Arthur Conan Doyle, lassé de Sherlock Holmes, est sollicité par une jeune femme pour sauver son frère injustement arrêté. Accompagné de Jules Verne, il se lance dans une enquête pleine d’énigmes et de péripéties, de Londres aux landes écossaises, mêlant frisson, humour et aventure… De Florence et Julien Lefebvre. Tout public à partir de 12 ans. 17 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Following on from their successful detective trilogy, Florence and Julien Lefebvre have come up with a fourth opus to meet the expectations of fans of well-crafted investigations. In this new adventure, audiences are invited to guess the identity of the villain alongside the authors and actors.

German :

Nach ihrer erfolgreichen Krimi-Trilogie legen Florence und Julien Lefebvre nun ein viertes Werk vor, das die Erwartungen der Fans von gut durchdachten Ermittlungen erfüllt. In diesem neuen Abenteuer ist das Publikum eingeladen, an der Seite der Autoren und Schauspieler die Identität des Bösewichts z

Italiano :

Dopo il successo della loro trilogia poliziesca, Florence e Julien Lefebvre hanno proposto una quarta opera che soddisfa le aspettative degli appassionati di indagini ben realizzate. In questa nuova avventura, il pubblico è invitato a indovinare l’identità del cattivo insieme agli autori e agli atto

Espanol :

Tras el éxito de su trilogía policíaca, Florence y Julien Lefebvre proponen una cuarta obra para responder a las expectativas de los aficionados a las investigaciones bien elaboradas. En esta nueva aventura, se invita al público a adivinar la identidad del villano junto a los autores y actores.

