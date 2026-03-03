Exposition La Rotarienne des Arts (3e édition)

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-07 14:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-07

La Rotarienne des Arts revient à Chartres du 7 au 17 mai. Elle accueillera 20 artistes renommés venant de toute la France, peintres et sculpteurs reconnus, pour partager leur univers et leur talent qui exposeront leurs œuvres dans le cadre d’exception de la collégiale Saint-André.

Cette action culturelle est organisée par le Club Rotary Chartres 2 Vallées avec le soutien de la mairie de Chartres. Une exposition ouverte à tous, l’entrée est libre, pour découvrir et se promener, et peut-être repartir avec un coup de cœur ! Une action à vocation culturelle (l’entrée est libre pour tous) et caritative puisque 25 % du prix de vente des œuvres reviendront à l’association GRACE AU JARDIN, association dont la mission est de prendre soin des hommes et prendre soin de la terre.. En venant à la Rotarienne des Arts, vous faîtes le choix du beau…. et du bien. .

2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

La Rotarienne des Arts returns to Chartres from May 7 to 17. It will welcome 20 renowned artists from all over France, painters and sculptors, to share their world and their talent, exhibiting their works in the exceptional setting of the Saint-André collegiate church.

L’événement Exposition La Rotarienne des Arts (3e édition) Chartres a été mis à jour le 2026-03-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES