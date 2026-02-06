Cérémonie officielle du 81e anniversaire de la Victoire de 1945 Chartres

Cérémonie officielle du 81e anniversaire de la Victoire de 1945

La cérémonie officielle du 81e anniversaire de la Victoire de 1945 se déroulera le vendredi 8 mai à partir de 11h, butte des Charbonniers. Une commémoration qui marque la capitulation le 8 mai 1945 sans condition de l’Allemagne, la fin de l’oppression nazie en Europe et la victoire des Alliés.

Vous pourrez suivre la cérémonie en direct (jusqu’à l’entrée dans la cathédrale) sur notre page Facebook Ville de Chartres. À 10h, une cérémonie d’hommage en Souvenir des Cheminots morts pour la France (organisée par ANCAC) se déroulera place Sémard, devant la plaque SNCF. .

The official ceremony to mark the 81st anniversary of the Victory of 1945 will take place on Friday, May 8, starting at 11 a.m. at the Butte des Charbonniers. This commemoration marks the unconditional surrender of Germany on May 8, 1945, the end of Nazi oppression in Europe and the victory of the Allies.

