Théâtre Les Bonnes par la Comédie-Française Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Théâtre Les Bonnes par la Comédie-Française

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11 20:30:00

fin : 2027-02-11 22:30:00

Date(s) :

2027-02-11

Par la Comédie Française, Création de Jean Genet

Mise en scène Carme Portaceli

Dans Les Bonnes, Jean Genet met en scène deux soeurs domestiques, Claire et Solange, qui rejouent chaque jour un rituel troublant où elles inversent les rôles et fantasment le meurtre de leur maîtresse. Entre jeu, illusion et désir de révolte, la pièce explore les rapports de domination et donne voix à celles qu’on n’entend pas. Un huis clos intense où se mêlent cruauté, fantasme et vertige du pouvoir. Metteuse en scène majeure en Europe, Carme Portaceli revisite l’oeuvre en révélant toute sa modernité, notamment à travers la question de l’image et des rapports sociaux, avec une attention particulière portée aux figures féminines. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Théâtre Les Bonnes par la Comédie-Française

L’événement Théâtre Les Bonnes par la Comédie-Française Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon