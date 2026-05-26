Théâtre Les Bonnes par la Comédie-Française Théâtre Olympia Arcachon
Théâtre Les Bonnes par la Comédie-Française Théâtre Olympia Arcachon jeudi 11 février 2027.
Arcachon
Théâtre Les Bonnes par la Comédie-Française
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:30:00
fin : 2027-02-11 22:30:00
Date(s) :
2027-02-11
Par la Comédie Française, Création de Jean Genet
Mise en scène Carme Portaceli
Dans Les Bonnes, Jean Genet met en scène deux soeurs domestiques, Claire et Solange, qui rejouent chaque jour un rituel troublant où elles inversent les rôles et fantasment le meurtre de leur maîtresse. Entre jeu, illusion et désir de révolte, la pièce explore les rapports de domination et donne voix à celles qu’on n’entend pas. Un huis clos intense où se mêlent cruauté, fantasme et vertige du pouvoir. Metteuse en scène majeure en Europe, Carme Portaceli revisite l’oeuvre en révélant toute sa modernité, notamment à travers la question de l’image et des rapports sociaux, avec une attention particulière portée aux figures féminines. .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com
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English : Théâtre Les Bonnes par la Comédie-Française
L’événement Théâtre Les Bonnes par la Comédie-Française Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon
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