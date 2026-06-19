Théâtre Les cinq Dits des clowns au Prince Salle Maurice Thorez Tarnos
Théâtre Les cinq Dits des clowns au Prince Salle Maurice Thorez Tarnos samedi 20 juin 2026.
Tarnos
Théâtre Les cinq Dits des clowns au Prince
Salle Maurice Thorez 2 Place Albert Castets Tarnos Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’atelier théâtre du CCSBT vous présente Les cinq dits des clowns aux Prince , adaptée de la pièce de Jean Paul Alègre édition L’avant scène.
Dystopie malicieuse sur la nécessité de résister à la censure. Dans un monde froid, stérile, standardisé, Le Prince a décidé de supprimer les métiers artistiques. Ceux qui les pratiquaient ont trois jours pour se présenter au Service de l’Organisation du Travail où on leur proposera une reconversion économique. Mais deux clowns, Caramel et Chocolat refusent d’obtempérer. Se joignent à eux toute une troupe de saltimbanques. Le Prince donne cinq chances, cinq dits pour le faire changer d’avis.
Ouverture des portes à 20 heures. .
Salle Maurice Thorez 2 Place Albert Castets Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 97 59 73 mireille.ambrosino@gmail.com
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English : Théâtre Les cinq Dits des clowns au Prince
L’événement Théâtre Les cinq Dits des clowns au Prince Tarnos a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Seignanx
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