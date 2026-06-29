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Théâtre Les collectionnistes Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains

Théâtre Les collectionnistes Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains

Théâtre Les collectionnistes Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 17 décembre 2026.

Lieu
Théâtre La Dolce Vita
Adresse
32 Avenue de Bordeaux
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
26 26 26 Tarif réduit

Andernos-les-Bains

Théâtre Les collectionnistes

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17

Date(s) :
2026-12-17

1870 Le marchand de tableau Paul Durand-Ruel rencontre Claude Monet, puis Renoir, Degas, Pissarro… de jeunes peintres qu’on ne qualifie pas encore d’Impressionnistes.
Enthousiasmé par leur talent, il achète alors leurs œuvres sans compter jusqu’à ce que les huissiers frappent à sa porte ! De François Barluet.

Découvrez le destin hors du commun de ce pionnier qui a su, par son flair et sa ténacité, révolutionner le marché de l’art !

Finement écrit, bien joué. A voir ! Beaux Arts Magazine

Durée 1h20 Tout public dès 10 ans.   .

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95 

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English : Théâtre Les collectionnistes

L’événement Théâtre Les collectionnistes Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains

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