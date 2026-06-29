Théâtre Les collectionnistes Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains
Théâtre Les collectionnistes Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 17 décembre 2026.
Andernos-les-Bains
Théâtre Les collectionnistes
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
1870 Le marchand de tableau Paul Durand-Ruel rencontre Claude Monet, puis Renoir, Degas, Pissarro… de jeunes peintres qu’on ne qualifie pas encore d’Impressionnistes.
Enthousiasmé par leur talent, il achète alors leurs œuvres sans compter jusqu’à ce que les huissiers frappent à sa porte ! De François Barluet.
Découvrez le destin hors du commun de ce pionnier qui a su, par son flair et sa ténacité, révolutionner le marché de l’art !
Finement écrit, bien joué. A voir ! Beaux Arts Magazine
Durée 1h20 Tout public dès 10 ans. .
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Théâtre Les collectionnistes
L’événement Théâtre Les collectionnistes Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains
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