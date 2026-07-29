Théâtre Les deux timides Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Les deux timides

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Un père de famille timoré,

Une jeune fille indépendante,

Un amoureux transi,

Une femme de chambre déjantée,

Voici la recette d’un cocktail déjà bien épicé.

Ajoutez-y un ignoble parasite et ce cocktail deviendra… explosif !

Le Calumet ouvre la saison avec une interprétation décalée et surprenante du Vaudeville d’ Eugène Labiche. Laissez vous embarquer par le rythme crescendo de cette pièce écrite en 1860 et pourtant tellement dans l’air du temps… Une mise en scène inventive et rythmée qui sert admirablement la mécanique comique de la pièce.

Auteur E. Labiche

Mise en scène J.L Jacob

Direction artistique L. Said

Production originale Le Poulailler

Avec Dorothée Gerbi, Jean-Luc Jacob, David Mouette, Karine Poret et Ludovic Saïd

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Théâtre Les deux timides

L’événement Théâtre Les deux timides Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie