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Théâtre Les deux timides Théâtre Le Normandy Le Havre

vendredi 11 septembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Le Normandy
Adresse
387 Rue Aristide Briand
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Théâtre Les deux timides

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Un père de famille timoré,
Une jeune fille indépendante,
Un amoureux transi,
Une femme de chambre déjantée,
Voici la recette d’un cocktail déjà bien épicé.
Ajoutez-y un ignoble parasite et ce cocktail deviendra… explosif !

Le Calumet ouvre la saison avec une interprétation décalée et surprenante du Vaudeville d’ Eugène Labiche. Laissez vous embarquer par le rythme crescendo de cette pièce écrite en 1860 et pourtant tellement dans l’air du temps… Une mise en scène inventive et rythmée qui sert admirablement la mécanique comique de la pièce.

Auteur E. Labiche
Mise en scène J.L Jacob
Direction artistique L. Said
Production originale Le Poulailler
Avec Dorothée Gerbi, Jean-Luc Jacob, David Mouette, Karine Poret et Ludovic Saïd

Réservation obligatoire   .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@theatrelenormandy.com

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English : Théâtre Les deux timides

L’événement Théâtre Les deux timides Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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