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Théâtre Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Centre Culturel Aragon Oyonnax

Théâtre Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Centre Culturel Aragon Oyonnax jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Centre Culturel Aragon

Adresse : 88 cours de Verdun

Ville : 01100 Oyonnax

Département : Ain

Début : 2026-05-28T

Fin : 2026-05-29T

Tarif : 13 13 13

Oyonnax

Théâtre Les filles ne sont pas des poupées de chiffon

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-28

Compagnie La Rousse La liberté d’être soi.
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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80  accueil.centreculturel@oyonnax.fr

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English :

Compagnie La Rousse: The freedom to be oneself.

L’événement Théâtre Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Oyonnax a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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