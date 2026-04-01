Théâtre Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Centre Culturel Aragon Oyonnax
Théâtre Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Centre Culturel Aragon Oyonnax jeudi 28 mai 2026.
Oyonnax
Théâtre Les filles ne sont pas des poupées de chiffon
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-28
Compagnie La Rousse La liberté d’être soi.
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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
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English :
Compagnie La Rousse: The freedom to be oneself.
L’événement Théâtre Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Oyonnax a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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