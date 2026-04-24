Théâtre Les petits mangeurs de monstres Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Théâtre Les petits mangeurs de monstres Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen samedi 13 juin 2026.
Caen
Théâtre Les petits mangeurs de monstres
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Small (troupe primaire)
C’est une tribu d’enfants, de petits monstres. Ils sont comme nous, comme toi ils ont froid, ils ont faim, ils ont peur et ils jurent très fort que les légumes, c’est vraiment suspect. Ils vivent serrés autour d’un feu qui ricane dans la nuit noire.
Small (troupe primaire)
Écrit par Gregory Bonnet & mis en scène par May-Lisa Lebert
Comédie cannibale en cinq bouchées à savourer sans fermer les yeux
C’est une tribu d’enfants, de petits monstres. Ils sont comme nous, comme toi ils ont froid, ils ont faim, ils ont peur et ils jurent très fort que les légumes, c’est vraiment suspect. Ils vivent serrés autour d’un feu qui ricane dans la nuit noire. Pour se rassurer, ils décident de chasser, de cuire et de croquer tous les monstres de la forêt. Parce que manger le monstre, c’est plus simple que d’admettre qu’il nous ressemble…
BRUNSCHVICG Marcelin • BUIS Côme • EL MLILI Eden • FOUREZ Louise • KAPTEIN Anna • KUTER Marin • LEGROS Macha • MASSON Élise • PLEY Sacha • ROBBES Sceili • RUELLAN PAPON Alice • URBANI Colin • WAIN-HOBSON Augustina .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Théâtre Les petits mangeurs de monstres
Small (primary troupe)
They’re a tribe of children, little monsters. They’re like us, like you: they’re cold, they’re hungry, they’re scared and they swear up and down that vegetables are really suspect. They live huddled around a fire that roars in the dark of night.
L’événement Théâtre Les petits mangeurs de monstres Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité
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