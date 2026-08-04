Théâtre L’Illusion comique Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre L’Illusion comique

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 20:00:00

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-17

Désespéré par la disparition de son fils Clindor, dix ans plus tôt, Pridamant vient consulter le magicien Alcandre afin qu’il lui révèle le destin de son héritier, maltraité et fugueur. Alcandre propose à Pridamant de lui montrer, sous la forme de figures animées, la vie de son fils depuis son départ du domicile paternel. Après quelques mois d’errance, celui-ci se retrouve au service de Matamore, bouffon et amoureux d’Isabelle. Profitant de son statut d’intermédiaire, Clindor séduit Isabelle ainsi que sa suivante Lise.

Intrigues, trahisons, fugues, bagarres, prison, exil le scénario de cet étrange monstre aboutit dans le sang, la crise conjugale, la tragédie et le dévoilement de l’illusion. Clindor, Isabelle, Lise et leurs compagnons, n’étaient en fait que des acteurs et des actrices. L’illusion était parfaite. Pridamant s’est fait rendre. Et nous avec.

Durée 1h30

Tout public

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre L’Illusion comique

L’événement Théâtre L’Illusion comique Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie