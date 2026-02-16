Théâtre: L’Impératrice de Rome Espace Boris Vian Montluçon

Théâtre: L’Impératrice de Rome

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2026-05-30 18:00:00
2026-05-30

Le portrait récit initiatique et puissant d’une femme désenchantée.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18  billetterie@cdntdi.com

English :

A powerful, initiatory portrait of a disenchanted woman.

