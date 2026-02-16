Théâtre: L’Impératrice de Rome Espace Boris Vian Montluçon

Théâtre: L’Impératrice de Rome

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le portrait récit initiatique et puissant d’une femme désenchantée.

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A powerful, initiatory portrait of a disenchanted woman.

L’événement Théâtre: L’Impératrice de Rome Montluçon a été mis à jour le 2026-02-16 par Montluçon Tourisme