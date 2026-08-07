Théâtre Ma belle cousine Bussy et Madame de Sévigné Domaine du Vivier Saint-Gervais-sur-Roubion
vendredi 7 août 2026 · Domaine du Vivier · Saint-Gervais-sur-Roubion
Informations pratiques
Saint-Gervais-sur-Roubion
Théâtre Ma belle cousine Bussy et Madame de Sévigné
Domaine du Vivier 930, chemin des trois communes Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Un moment délicieux et plein d’humour entre ces deux cousins à la plume si affutée. La rencontre à la fois pleine de tendresse et d’espièglerie entre Roger Bussy de Rabutin et sa chère cousine Marie de Sévigné, à la correspondance généreuse et délectable.
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Domaine du Vivier 930, chemin des trois communes Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 67 99 09 sceneduvivier@orange.fr
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English :
A delightful and humorous moment between these two cousins, both such sharp-witted writers. A meeting that is both tender and mischievous between Roger Bussy de Rabutin and his dear cousin Marie de Sévigné, whose correspondence is both generous and delightful.
L’événement Théâtre Ma belle cousine Bussy et Madame de Sévigné Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-08-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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