Théâtre Ma belle cousine Bussy et Madame de Sévigné Domaine du Vivier Saint-Gervais-sur-Roubion

Informations pratiques

Saint-Gervais-sur-Roubion

Théâtre Ma belle cousine Bussy et Madame de Sévigné

Domaine du Vivier 930, chemin des trois communes Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Un moment délicieux et plein d’humour entre ces deux cousins à la plume si affutée. La rencontre à la fois pleine de tendresse et d’espièglerie entre Roger Bussy de Rabutin et sa chère cousine Marie de Sévigné, à la correspondance généreuse et délectable.

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Domaine du Vivier 930, chemin des trois communes Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 67 99 09 sceneduvivier@orange.fr

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English :

A delightful and humorous moment between these two cousins, both such sharp-witted writers. A meeting that is both tender and mischievous between Roger Bussy de Rabutin and his dear cousin Marie de Sévigné, whose correspondence is both generous and delightful.

L’événement Théâtre Ma belle cousine Bussy et Madame de Sévigné Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-08-04 par Montélimar Tourisme Agglomération