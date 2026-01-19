Théâtre Mériter pour hériter Les Castelbaladins Théâtre Geoffroy Martel Saintes

Théâtre Mériter pour hériter Les Castelbaladins

Théâtre Geoffroy Martel 25 rue Geoffroy Martel Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

enfants de 3 à 12 ans inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

En Partenariat avec la Compagnie Folie Lyrique, les Castelbaladins présentent Mériter pour hériter , une comédie en 4 actes de Josie TISSEUR



1€ sur chaque place adulte sera reversé au profit de l’AFMTÉLÉTHON Charente

.

Théâtre Geoffroy Martel 25 rue Geoffroy Martel Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 08 08 14 contact@lescastelbaladins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with Compagnie Folie Lyrique, Les Castelbaladins present Mériter pour hériter , a comedy in 4 acts by Josie TISSEUR



1? from each adult ticket will be donated to AFMTÉLÉTHON Charente

L’événement Théâtre Mériter pour hériter Les Castelbaladins Saintes a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge