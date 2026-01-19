Théâtre Mériter pour hériter Les Castelbaladins Théâtre Geoffroy Martel Saintes
Théâtre Mériter pour hériter Les Castelbaladins Théâtre Geoffroy Martel Saintes samedi 18 avril 2026.
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
enfants de 3 à 12 ans inclus
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-18 2026-04-19
En Partenariat avec la Compagnie Folie Lyrique, les Castelbaladins présentent Mériter pour hériter , une comédie en 4 actes de Josie TISSEUR
1€ sur chaque place adulte sera reversé au profit de l’AFMTÉLÉTHON Charente
Théâtre Geoffroy Martel 25 rue Geoffroy Martel Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 08 08 14 contact@lescastelbaladins.fr
English :
In partnership with Compagnie Folie Lyrique, Les Castelbaladins present Mériter pour hériter , a comedy in 4 acts by Josie TISSEUR
1? from each adult ticket will be donated to AFMTÉLÉTHON Charente
