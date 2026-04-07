Capvern

Théâtre Molière, faux rêveur

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

“Molière Faux-Rêveur” est un monologue théâtral

Un comédien de la troupe du maître a survécu jusqu’à nos jours. Il raconte sa vision de Molière et de son œuvre au travers de son expérience et des rôles qu’il a joués. C’est l’occasion pour lui d’interpréter plusieurs extraits célèbres, de les contextualiser, le tout au fil de sa narration (extraits de l’Avare, Tartuffe, des Précieuses Ridicules, du Bourgeois gentilhomme, des Fourberies de Scapin, du Médecin volant et du Malade imaginaire).

Entrée 10€

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Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

molière Faux-Rêveur? is a theatrical monologue:

An actor from the master?s troupe has survived to the present day. He recounts his vision of Molière and his work, based on his own experience and the roles he played. This is an opportunity for him to perform several famous extracts, contextualizing them as he narrates (extracts from L’Avare, Tartuffe, Les Précieuses Ridicules, Le Bourgeois gentilhomme, Les Fourberies de Scapin, Le Médecin volant and Le Malade imaginaire).

Admission: 10?

L’événement Théâtre Molière, faux rêveur Capvern a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65