Théâtre Molière, la barbe !? avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle mardi 28 avril 2026.
avenue du Président John Fitzgerald Kennedy Espace Bernard Giraudeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Solidaire en conscience
Minimas sociaux
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-30
2026-04-28
Deux comédiennes se débattent avec le texte de l’Ecole des femmes de Molière, qu’elles doivent jouer bientôt en public.
avenue du Président John Fitzgerald Kennedy Espace Bernard Giraudeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 68 91 cie.justeavantlanuit@gmail.com
English :
Two actresses struggle with the text of Molière?s L?Ecole des femmes , which they are soon to perform in public.
